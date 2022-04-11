國道1號增設中壢中豐北路交流道計畫目前完成規畫設計及環差作業，正辦理用地取得及後續施工發包，市府交通局11日舉辦地方說明會，市長鄭文燦說該交流道完工後，除可分流內壢交流道交通量外，市府配合辦理將南園二路打通至中豐北路，屆時就可疏解中園路、台1線交通壅塞情形。

鄭文燦指出，中豐北路交流道推動已經很久，他上任後與交通部協商，以縮小交流道的方式，讓工程經費降到12億多，目前正在招標階段，是4分之3功能的交流道，預定在3月28日第4次招標，希望4月能招標完成，而這個交流道有助於中壢與青埔地區交通紓解，預定114年完工，目前用地取得跟都市計畫變更都已經在進行當中，工程招標只要順利就能進行動工準備。

交通部高速公路局說明，國道1號平面中壢路段、內壢及中壢交流道交通壅塞，希望藉由中豐北路新增交流道與五楊高架銜接，可分流並舒緩交通瓶頸，工程內容包含設置北向3處匝道，核定經費12.56億元，目前已完成細部設計，礙於原物料上漲影響廠商投標意願，目前已3次流標，已辦理第4次招標，倘若工程順利發包，預計2025年完工。

另外，現況下中壢地區民眾須經南園二路繞行銜接至國道，交通尖峰時段車流量大，桃園市府配合推動南園二路打通到中豐北路交流道計畫。鄭文燦說，目前進行都市計畫變更，希望以5億左右經費完成這項計畫。