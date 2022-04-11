為確保民眾行車安全，台中市政府近幾年持續推動道路燙平政策，至今已改善1400條道路路面，11日再度啟動南屯區黎明路二段及北區忠明路的道路燙平、人行道改善工程，市長盧秀燕出席開工典禮，她強調，這次工程經費高達1億5050萬元，預計年底前完工。

開工典禮11日上午在南屯區萬和宮停車場舉辦，盧秀燕特別先到萬和宮參拜，祈求施工順利，她表示，台中市近幾年整修、燙平的道路，累計已有1400多條，其長度可以從基隆延伸到恆春，但道路燙平的工作沒有終點，這次特別針對黎明路、忠明路施工，也要重新施作道路兩旁人行道設施。

盧秀燕強調，這次施工道路總長度約3.45公里，其中黎明路段為永春東路至市政南二路間的範圍、長2公里多，施工項目包括路面鋪設、人行道改善；忠明路則為西屯路至中清路間、長1公里多，施工項目包括路面、共桿建置及人行道改善，兩條路周邊居民幾度反映路面多年沒整修、破裂難通行。

建設局長陳大田表示，人行道的改善涉及各項管線，必須要經過多方協調，且立委張廖萬堅協助爭取中央經費，兩條道路列入內政部營建署補助路段，這次能順利施工，有賴各單位協力合作；未來將配合工程，遷移台電、中華電信的電箱至人行道外側，還給民眾行走的空間，也大幅提升道路安全性。