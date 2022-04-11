工業電腦大廠樺漢(6414)公布2022年3月合併營收達新台幣95.6億元，月增41.4%、年增15.7%；累計2022年第一季合併營收達新台幣242.2億元，年增20.0%、季減18.28%，受惠於設計製造、品牌通路、系統整合三大事業的營收齊步遞出三月營收月增率與年增率皆正成長的態勢，推進集團整體3月、第一季營收表現不畏疫情、俄烏戰爭、原物料短缺等逆風影響，雙雙刷新歷年同期新高的紀錄。

樺漢今年首季設計製造、品牌通路、系統整合的營收比重分別為18.2%、41.8%、40.0%，系統整合大幅年增47.2%，係受惠於客戶拉高資本支出投入擴廠增產、以及AI與大數據分析之智慧製造需求，創造營運規模放大，另在樺漢個體的營收表現更為亮麗，歐美地區客戶數位轉型需求、加大對於智能零售、金融、彩票機等相關產品的備貨力道，加上IPC3.0雲地整合轉型升級，以及雲端服務平台的業務持續增加，挹注樺漢個體今年首季業績大幅年增67.4%。

樺漢表示，中國昆山與深圳廠因配合當地政府防疫政策進行封閉式管理，雖第一季整體營收約1％的訂單遞延出貨，但受惠於各事業保持良好訂單及生產規劃，仍創造集團3月、第一季營收繳出歷史同期新高的優異佳績。集團謹慎因應中國疫情對整體供應鏈的影響，以目前掌握到的物流與生產排程來看，BB Ratio維持1.25~1.3水準，可望集團整體第二季營運保持年增率穩定高成長態勢。

溫室氣體淨零排放等環境永續發展已經是全球各國共識，歐盟將於2026年起開徵碳關稅，根據聯合國環境規劃署2020年的UNEP報告指出，2019年建築耗能佔了全球總耗能35%，溫室氣體排放更高達總量的38%，甚至高於工業部門和運輸的總排放量，樺漢瞄準三大主要市場，包含智慧城市、智能製造與智能樓宇等節能減碳商機。

為促進綠色經濟成長及能源、產業、生活與社會四大轉型，樺漢提供IPC 3.0「雲化ESG賦能科技」雲地整合服務；樺漢的解決方案是遵循三大國際ESG準則(GRI、SASB、TCFD等)，提供六大環境永續規範與認證，包含ISO 50001能源管理、ISO 14001環境管理、ISO 14064-1碳盤查、ISO 14067碳足跡、PAS 2060碳中和、ISO 14046水足跡等，並與淨零碳的Google雲合作，將企業機關碳排放量正負抵銷，達成碳中和並協助淨零排放及ESG報告揭露，更將以大數據與AI整合技術來加速企業機關達成淨零排放的永續發展。

樺漢ESG科技方案，提供一套完整數位雙生(Digital Twin)及3D可視化智能平台：其中包含電力系統、空調系統、照明系統、水與廢水管理系統、資安系統、門禁系統、監控系統、消防系統等八大系統，同時也提供混合雲之雲地整合與建置：包含Anthos Server架設與運行、平台導入實際應用、3D視覺化、Web UI設計開發、新與舊硬體設備整合、各子系統軟體製作規劃、各子系統通訊整合建置等，來提升企業機構ESG達成更安全、有韌性、具競爭力的永續發展，並為樺漢未來營運增添新一波成長動能。