台灣葡萄王及子公司葡眾業績持續增溫，葡萄王(1707)3月、首季營收齊雙創同期新高。葡萄王3月營收8.68億，年增5.78%；首季營收20.52億，年增4.08%，公司指出，上海葡萄王受疫情再爆發，封城效應等因素影響營收，不過台灣葡萄王及子公司葡眾表現還不錯，推升3月及首季營收表現。

葡萄王子公司葡眾3月營收7.34億，寫近五年首季單月最高，年增8.98%，帶動Q1營收累計達16.91億元，年增5.87%。看好Q2進入會員衝聘旺季，營收可望進一步走強，朝逐季墊高成長。

台灣葡萄王3月營收重返雙位數成長，年增18.31%。Q1表現較去年同期成長5.43%達預期目標。自有品牌全通路配合年後春遊活動檔期，於主力超商專區陳列銷售，帶動機能飲料PowerBOMB及康普茶實銷兩位倍數以上的成長。另外，今年開始收回自營的電銷團隊，預期將更有效降低管銷成本並提高利潤，目前持續擴編團隊，以貢獻業績往前進擊。海外代工表現亮眼，單月年成長70.45%，Q1整體較去年同期成長20.49%，目前銷往東協國家的訂單持續大增，寵物保健開發量逐步增大，營收動能預期於Q2發酵。

上海葡萄王Q1營收受春節假期工作天數較少、疫情升溫、封城效應等因素影響，雖3月順利回升月增26.12%，但對比去年同期首季仍減15.39%。3月中旬上海市疫情再度延燒，波及多個省市，嚴重影響供應鏈及出貨排程，加上當地政府實施兩區封控防疫工作，對於生產、供應鏈及銷售市場產生影響。待疫情緩解恢復正常運作後，將配合客戶需求積極完成延遲生產的訂單，並參與協助核心客戶的產品培訓，以及爭取新的訂單機會。