《國際產業》愛立信暫停在俄所有業務 Q1將提列9500萬美元費用 17:092022/04/11 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞典電信設備商愛立信(Ericsson)周一指出，將無限期暫停在俄羅斯的所有業務。 該公司在聲明中表示，有鑑於近期的事件和歐盟的制裁，該公司現在將無限期中止與俄羅斯客戶有關的業務。 該公司表示，俄羅斯員工將享有帶薪休假。 愛立信表示，將在第一季計提高達9億瑞典克朗(約合9500萬美元)的資產減記提撥準備，以及與此措施相關的其它特殊成本。 愛立信在今年2月先是暫停了在俄羅斯對顧客的交貨。 俄要下重手 為烏克蘭添火力 西方傷腦筋 《國際產業》俄輪胎禁入 諾記受衝擊 #愛立信 #業務 #俄羅斯 #暫停 #500萬美元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 烏東大戰將像二次世界大戰 專家：俄軍優勢更多烏難打 11:042022/04/11 國際 《國際產業》憂心俄斷炊 日另尋天然氣貨源 10:112022/04/11 財經 海納百川》俄烏戰爭加中國疫情 應嚴防缺料、斷鏈（台灣醒報） 10:142022/04/11 海納百川 《國際金融》外債若被強迫違約 俄擬循法律途徑硬起來 10:482022/04/11 財經 俄烏戰爭俄羅斯被制裁後 施正鋒爆台灣1件事：嚴重了 21:042022/04/10 政治 俄羅斯受制裁後 蘇式武器市場將被大陸接替 18:202022/04/10 國際 中國未譴責俄國 烏國學者：民眾或反一帶一路 04:102022/04/11 焦點新聞 傳芬蘭瑞典今夏加入北約 凸顯俄戰略重大失誤 12:072022/04/11 國際 美印領袖周一視訊峰會 印度狂買俄油成焦點 08:582022/04/11 財經 俄羅斯新銳無人機擊毀烏軍裝甲車 但也遭擊落 17:272022/04/10 軍事 不斷更新》俄軍已開始進攻烏東 英警告恐動用磷彈 07:542022/04/11 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。