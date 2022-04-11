瑞典電信設備商愛立信(Ericsson)周一指出，將無限期暫停在俄羅斯的所有業務。

該公司在聲明中表示，有鑑於近期的事件和歐盟的制裁，該公司現在將無限期中止與俄羅斯客戶有關的業務。

該公司表示，俄羅斯員工將享有帶薪休假。

愛立信表示，將在第一季計提高達9億瑞典克朗(約合9500萬美元)的資產減記提撥準備，以及與此措施相關的其它特殊成本。

愛立信在今年2月先是暫停了在俄羅斯對顧客的交貨。