美媒傳出日前有6架中共空軍運-20大型運輸機飛經土耳其等國領空，降落在塞爾維亞首都，向塞軍方交付FK-3（紅旗-22的外貿型號）防空導彈系統。塞國首都貝爾格萊德機場的照片在網上流傳，陸媒引述大陸軍事專家分析稱，6架運-20同時赴海外執行任務是中共創紀錄的軍事行動，凸顯運-20戰略投送能力的大幅提升。

據《美聯社》和美國《動力》（The drive）網站報導，塞爾維亞本週末在一次隱蔽的行動中接收了中國製造的先進防空系統，塞爾維亞總統武契奇也幾乎證實了這一軍火交付行動，他甚至表示將在下週展示塞爾維亞軍方的「最新驕傲」。

Se sospecha que China ha entregado a Serbia sistemas de misiles tierra-aire HQ-22. Los Y-20 volaron sobre el espacio aéreo turco y búlgaro (miembros de la OTAN) para hacer la entrega en Belgrado. Vía @6w_es . @pousuazo @carlosgabrielgc @holi_matos @SueroDanielUnt @altagraciasa pic.twitter.com/NiGmN1VljP — Noticia Libre (@Noticia_Libre) April 10, 2022

陸媒《環球時報》報導稱，美國曾於2020年警告塞爾維亞不要購買紅旗-22防空系統，並警告塞國稱，若真想加入歐盟等西方聯盟，就必須讓其軍事裝備與西方標準接軌。

《美聯社》還引述美方專家分析稱，中國此次交付行動至少經過2個北約成員國土耳其和保加利亞的領空，證明了中國日益擴大的全球影響力。《動力》的報導則指出，無論中國空軍是否有意借機展示全球影響力，此次飛行任務都不是例行公事。這次向塞爾維亞交付軍事裝備的大規模行動，又一次證明中共空軍通過裝備運-20機隊獲得的戰略空運能力。

《環球時報》指出，目前中共官方尚未對外發佈此次任務情況。據瞭解，這是運-20本年度又一次「自我突破」，也是運-20有史以來赴海外執行任務的飛機數量最多的編隊。在此之前的1月28日，曾有2架運-20赴南太平洋東加執行運送救災物資任務。

大陸空軍專家傅前哨表示，6架運-20同時赴海外執行任務是創紀錄的，標誌著中共空軍遠程戰略投送能力的重要提升。他說，「首先，這次飛行要經過很多國家，這需要提前進行大量的協調工作。此外，飛機需要轉場落地加油，這檢驗了大型運輸機遠程跨洲飛行維修保障的能力。」