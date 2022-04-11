台東縣今天新增本土確診1例，因個案3月中即在外縣市住院未返東，可傳染期間並無縣內足跡，請縣民勿恐慌。另，昨日長濱確診案27550，相關接觸者23人PCR結果也都陰性，長濱快篩站今天上午共快篩150位，其中3位為陽性，已安排PCR複檢中。

台東縣衛生局說明，昨日接獲醫院通報1位確診個案立即展開疫調，個案為60多歲男性，已接種3劑新冠疫苗，個案平日居住台東市，不過，經疫調發現個案自3月9日於外縣市住院至今未返回台東，此次因住院期間醫院安排PCR採檢為陽性CT值20，可傳染期間皆無縣內活動足跡。

目前居住台東3位家人4月9日有前往醫院探視個案，故匡列為居家隔離，由衛生局安排PCR採檢，皆為陰性。

而昨日長濱鄉通報的確診個案，衛生局掌握最後密切接觸者共23位（居家隔離3位、自主健康管理20位）陸續安排採檢，並持續疫調釐清，結果皆為陰性，相關足跡已請環保局進行清潔消毒。

另外，東管處表示，由於國內疫情升溫，2022長濱雙浪金剛馬拉松賽事取消。