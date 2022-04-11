台北醫學大學附設醫院神經內科教授葉篤學。（醫師提供）

陸清松教授。（醫師提供）

近年台灣人口高齡化，帕金森氏症確診人數也持續升高，根據2021年健保資料，國內罹患帕金森氏症的人數已達7萬，較2011年多出約3萬名病人，然而近年來有多項研究顯示，帕金森氏症病患有嗅覺異常的比例相當高，介於75％至95％之間，且病人出現嗅覺異常的時間可能比動作障礙提前4年以上。

台北醫學大學附設醫院神經內科主任葉篤學表示，帕金森氏症主要是因腦內「黑質」部位退化，未能產生足夠神經傳導物質多巴胺，影響病人身體活動。近年有研究嘗試將帕金森氏症分為兩種亞型，一種是從身體開始，另一種則是從大腦開始，其中身體型帕金森氏症較易出現便秘、低血壓、嗅覺喪失等症狀。

葉篤學說，常見的帕金森氏症動作障礙症狀包含彎腰姿勢、面具臉、背部僵硬、軀幹前傾、走路手臂擺動少、手腳顫抖、步態不穩等，非動作障礙症狀則有嗅覺喪失或異常、快速動眼期睡眠障礙、夢魘、情緒憂鬱、莫名腹脹、強烈便祕、肢體不寧症、夜間抽動症等。

他建議民眾可進行自我檢測，觀察自己的手是否曾在休息時出現顫抖現象？走路時有一隻手彎曲且無法擺動？站立行進時姿勢向前彎曲？走路姿勢雜亂、不順？寫字變慢，且字體變小？步伐小且常常跌倒？總覺得懶洋洋，做任何事都沒有動力？頸部後方或肩膀常常疼痛？刻意避免與聊不來的朋友或家人相處？音調變得更單調、小聲？若命中三項以上即建議就醫。

「台灣帕金森之父」、知名神經科醫師陸清松表示，現今治療技術以推廣病友達「3個Lucky7」為治療目標，包含病友達到7年生活如常的「蜜月期」、7年維持基本工作能力的「工作期」、7年保持基本生活起居的「退休期」都相當有機會，甚至要從777變成999都有可能。

陸清松說，藥物在血中濃度的起伏，是造成病患惡化的最大原因，過去要維持藥物在血中的濃度，曾有人試驗以點滴注射的方式，後來發展出從肚子上灌注，但所費不貲，如今健保給付緩釋型口服藥物，可讓藥效在體內如馬拉松接力般緩慢釋放，維持血中濃度穩定，減少藥效波動現象，是病友的一大福音。