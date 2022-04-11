隨著母親節即將到來，糕餅業者爭相推出母親節主題蛋糕搶市！由於台灣疫情升溫，台中知名伴手禮「法布甜」為鼓勵全民防疫，消費者憑打滿3劑小黃卡，購買限量母親節蛋糕，就可以現折300元或把康乃馨花束帶回家。

台中法布甜執行長張淑卿表示，俄烏開戰後，國際能源、原物料再漲一波，和去年同期比較，烘焙用的鮮奶油、麵粉和進口果泥等原料，平均漲幅超過3成。

張淑卿強調，在蛋糕品質不縮水下，為了反映成本，今年母親節檔期的覆盆子玫瑰和新推出的草莓皇冠蛋糕，訂價都是1,580元，由於本土疫情進入疫情爆發期，法布甜特別推出防疫好國民折價300元優惠專案。

其中，草莓皇冠蛋糕特別主打拍照，標榜消費者不必多花錢，就可以讓老媽戴上漂亮的皇冠，過過女王（皇后）的乾癮。

值得一提的是，為了鼓勵民眾接種疫苗，法布甜特別推出疫情（減災）方案，消費者只要持打滿3劑的小黃卡，購買母親節蛋糕，就可以享有300元折扣，或把高級的康乃馨花束帶回家，數量有限，送完為止。

另外，法布甜還推出官網訂購送絲巾、門市取貨買1送4的內容品牌保冷袋、母親節卡片、野餐餐具組等贈品，積極搶攻今年的母親節市場。