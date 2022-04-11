數位轉型浪潮崛起，連帶嘉惠台灣資訊服務產業營運表現。興櫃股偉康科技（6865）表示，金融業近年積極數位轉型，加上且全球疫情持續延燒，金融業亟需零接觸的解決方案，帶動公司營運向上成長。展望接下來營運動能，偉康科技表示，主要將來自金融科技與資安產業強勁的市場需求，偉康科技旗下數位金融（FinTech）與數位身份（Digital Identity）解決方案，將可解決金融業者零接觸服務的痛點，也將是驅動2022年營運向上的兩大動能。

偉康科技成立於1998年，深耕金融科技領域，偉康科技以智慧數位金融出發，透過數位身份SaaS化的解決方案搭配混合雲，讓企業可以快速推出符合市場需求的服務。偉康科技業務包括如零接觸線上申辦、視訊核身與金融雲生態圈，協助金融業優化使用者經驗、建立零信任數位身分認證強化資安服務力，並透過大數據與人工智慧建構AI反洗錢等智能監理科技（RegTech）。

偉康科技今年第一季繳出亮眼成績，單季營收1.1億元，年增22.30％，創歷年同期新高。三月份營收4,642萬元、月增58.31％，年增44.55％。

偉康科技2021年繳出亮眼獲利表現，稅後淨利6,587萬元，年增52.4％，EPS 5.54元。全年營收則為4.4億元，年增52％。若看過去五年來表現，偉康科技近五年營收年均複合成長率高達39％，稅後淨利年均複合成長率高達55％。

偉康科技的主要客戶為金融業，是國內七成銀行的長期合作夥伴，而後疫情時代下，傳統線下金融服務受到高度衝擊之際，金融業也面臨轉型，偉康科技表示，公司提供的數位金融與OETH數位身分SaaS解決方案，將可以解決金融業者零接觸服務的需求，透過線上申辦和視訊核身解決方案，讓金融業者提供無所不在的銀行服務，搶攻金融產業後疫商機。

此外，針對後疫情時代遠距辦公的形式，偉康表示，旗下雲端身分認證SaaS服務，可以為企業打造無密碼強認證服務，解決企業居家上班資安風險的問題。除了符合國際各大原廠發展趨勢，更已經是後疫情時代下，各企業必備的剛性需求，同時也會是支撐公司未來快速成長的營運動能。

在科技快速進步與金融政策推動下，金融業數位轉型是未來大趨勢，偉康科技表示，展望接下來營運，數位金融與企業資安是將是成長雙引擎，同時也將持續發展後疫情時代下不可或缺的零接觸解決方案，幫助客戶重新定義數位金融與企業資安。