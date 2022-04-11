搶攻初夏戶外旅遊商機，礁溪老爺酒店自四月起到暑假，接連推出三檔海陸生態體驗。率先登場的「老爺螢光散策」住房專案，自4月16日起到5月15日止，每日限量送早餐、宵夜與一生必追一次的抹茶山下夢幻螢火蟲行程，平日雙人一泊二食10,100元+10％起。想登高一探抹茶山之美，或想在林蔭小徑吸收芬多精，5月3日到6月30日推出「老爺山林漫遊一泊一食」住房專案9,000元起，享專人解說五峰旗生態。暑假則推出兒童限量專屬的〈老爺森友會：野營生態體驗〉，在五峰旗享受奢華野營外，更加入餵鯊魚、夜訪海蟹等豐富生態體驗，5月31日前報名，即享早鳥優惠11,999元，現省2,000元。

每年4月中到5月是觀賞螢火蟲的時機，今年因氣候濕暖，全台螢火蟲大爆發，紛紛提早出來亮相。近年來爆紅的「抹茶山」聖母山莊步道，雖然白天人聲鼎沸，但夜晚時分因沒有光害干擾，再加上環境及水源也未受到破壞，成為螢火蟲最好的棲息地，從五峰旗風景區入口至通天橋，全程4公里路段，都可以看見滿滿螢火蟲的足跡，尤其近來地方生態意識抬頭，積極維護環境，加上氣候濕暖所致，預估能看見的螢火蟲數量更勝往年，成為今年賞螢最佳勝地。礁溪老爺限時推出每日限量〈老爺螢光散策〉住房專案，安排專人導覽螢火蟲及五峰旗夜間生態外，更享雙人早餐與宵夜、泡美人湯，並加贈沐浴組禮盒。

受疫情影響，登山健行成為近來最夯運動。每年都會推出戶外行程的礁溪老爺，今年一樣不缺席，推出「老爺山林漫遊」住房專案，五月帶旅客一步一腳印攻頂陡坡階梯不斷的抹茶山，更在揮灑汗水之餘，能眺望開闊的蘭陽平原美景；若想大口吸收芬多精，可以選擇六月出團的石磐步道，漫步在溪水聲淙淙，沿途翠綠林蔭的綠色廊道，享受初夏舒暢的森林浴。五、六月初夏天氣漸漸炎熱，凡入住〈老爺山林漫遊〉並參與戶外行程旅客，皆可獲得「23.5°N防曬體驗組」乙組，提供最舒適的山林體驗。

專屬兒童的「老爺森友會：野營生態體驗」夏令營假期，除了最夯的得天豪華露營體驗外，今年提供多樣的海陸體驗課程，像是到衝浪勝地宜蘭外澳，教授小朋友熟悉海洋特性、針對小朋友設計的專屬衝浪課程，享受馳騁海上速度的快感；還有帶小朋友認識魟魚、小丑魚、龍蝦、熱帶魚等各式各樣海洋生物，讓小朋友們嚐試餵鯊魚體驗，更安排夜訪海之蟹活動，在傍晚造訪海邊沙灘上忙碌的生物活動，以及享受抓蟹的樂趣。豐富的三天兩夜課程限量四梯次，每人原價13,999元， 5月31前報名再享早鳥優待2,000元。