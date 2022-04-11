阿妹開唱里長下跪遭出征，里長秀出「人為地震」影片駁斥作秀。

天后歌手張惠妹睽違7年重返小巨蛋開唱，但由於仍造成震動，中華里里長夫妻下跪陳情，網友不滿出征，辦公室地點遭評論洗版，僅剩1.1顆星，連Google地圖名稱都被改名為「地震防災中心暨里長作秀中心」。對此，里長游吉興發出聲明強調人為地震確實存在。

對此，里長游吉興發出聲明表示，自己不針對特定歌手及公司，4月1日至11 間，因演唱會所發生的人為地震確實存在，受影響住戶苦不堪言，並附上震動影片。

游吉興強調，持續性近20分鐘搖晃所產生的不適與不安，除了家中家具的晃動，連北市副市長黃珊珊親自前往里民家中體驗，都能感覺到「頭暈」的現象，長期居住在當地里民的困擾，更是難以用言語形容，但顯然搖晃的情況還需要更多的努力與調整。針對期間收到的汙辱性言詞與人身攻擊，將保留相關法律權利。

「針對網路上的攻擊與批評，我們里長夫妻一律虛心接受並檢討不足之處。不接受採訪，是不希望產生誤解或是過度渲染的空間，因此在這次聲明發出後，便不再做回應及受訪。」

中華里辦公處聲明稿全文如下：

各位市民好朋友，記者媒體大家好，針對近日關於小巨蛋演唱會造成人為地震的風波，在這邊做一個統一說明 ：

本里一直以來，所討論之演唱會造成人為地震相關問題，皆不針對特定歌手及公司，僅對於地震事實與防範做討論與相關權益爭取。

對於本次於4／1-4／11 間，因演唱會所發生的人為地震確實存在，受影響住戶苦不堪言(如附件附圖與影片供參考)。這樣的影響與晃動，相信沒有經歷過的人，是無法感同身受每一次的人為地震，是持續性近20分鐘搖晃所產生的不適與不安。除了家中家具的晃動，連黃珊珊副市長親自前往里民家中體驗，都能感覺到「頭暈」的現象，長期居住在當地里民的困擾，更是難以用言語形容。更有家中長輩為了避免受到影響，會在晚間10：30至11：00離開家中，絕非如各式網路傳言「風扇左右搖晃」、「家具輕微晃動」，如此輕描淡寫的影響。

對於市府所說，小巨蛋的「先天缺陷」我們無法改善，但日後仍會積極與各活動主辦單位討論，並希望不要再發生相關事情。小巨蛋經歷過各式演出，本里對於搖晃的影響是最真切感受，但並非針對性或是無的放矢，許多場演唱會中，看到主辦單位努力協調歌迷與參與者，也讓我們對於搖晃的餘波有更多的理解與包容。

感謝台北市政府、張惠妹小姐、經紀公司及演唱會工作人員，對於此次事件做出的協助與誠意，但顯然搖晃的情況還需要更多的努力與調整，對於受影響里民的反映與里辦公處的立場，我們隨時採開放態度，持續與市府、經紀公司及各相關單位保持聯繫並商討對策，希望能取得共贏的局面，讓後面幾場演唱會順利進行，也保障里民的居住安全。

最後，針對網路上的攻擊與批評，我們里長夫妻一律虛心接受並檢討不足之處。不接受採訪，是不希望產生誤解或是過度渲染的空間，因此在這次聲明發出後，便不再做回應及受訪。也呼籲各位歌迷朋友們理性討論，針對期間收到的汙辱性言詞與人身攻擊，將保留相關法律權利，謝謝。

111年4月11日 中華里辦公處 里長