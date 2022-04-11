台南有名郭姓男子於去年6月上旬下午，以臉書「熊○勇」暱稱在某臉書社團認識一名自稱13歲少女(實際年齡為10歲)，他傳送「我好想跟妳色色」、「妳胸部大嗎」、「真想看」等訊息給少女，引誘少女自行拍攝胸部裸照及下體照片共2張給他，事後少女繼母發現便報警並提告；法官依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判處郭男有期徒刑1年10月，緩刑5年。

依據判決書記載，去年6月上旬下午，一名郭姓男子以臉書帳號「熊○勇」暱稱在某臉書社團一名少女，他透過臉書Messenger與少女聊天，聊天過程中，得知少女為13歲(實際年齡僅10歲)，他接續傳送「我好想跟妳色色」、「真想對妳色色」、「妳胸部大嗎」、「真想看」等訊息給少女，引誘少女自行拍攝胸部裸照及下體照片共2張，少女再透過臉書Messenger傳給他觀賞；少女繼母事後察覺有異，便報警處理，才將此事揭發。

台南地院審理，郭男犯後坦承犯罪，雖然郭男刪除手機內少女裸照照片，由於照片是由臉書Messenger傳送，該照片仍存留於臉書雲端伺服器中；審酌郭男為心智成熟之成年人，少女為年僅10歲之兒童，身心發展未健全，郭男為滿足個人性慾，利用網路難以查證身分之特性，及少女處於好奇懵懂年紀，以文字訊息引誘自行拍攝並傳送照片供郭男觀覽，戕害少女身心健康，使少女蒙受偏差、不當性觀念之負面影響。

台南地院法官依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判處郭男有期徒刑1年10月；緩刑5年，緩刑期間付保護管束，並應於緩刑期間，接受法治教育課程3場次。