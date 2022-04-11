嘉威(3557)公布3月營收達4.96億元，年增29.95％，再度創下歷年同期新高，第一季單季營收首次站上20億元，達20.35億元，季增21.5％、年增38％，連續兩季創歷史新高。雖然大陸疫情又起，但嘉威廣東生產基地並未受影響，今年營收、獲利可望優於2021年。

嘉威去年第四季進入旺季後，旺季表現優於過往，創下單季新高，今年持續受惠經濟復甦與美系通路客戶積極回補庫存，1月營收站上10億元，創單月新高，2、3月營收依舊不俗，寫下歷年同期新高，也使得第一季營收迎來史上最旺的一季。

全球仍受缺艙缺櫃影響，且大型通路客戶著重供應商的供貨穩定度，也對嘉威出貨帶來考驗，但嘉威妥善因應客戶訂單進度，克服運輸上的困難，並反映在第一季的營收上。

目前全球經濟環境面臨通膨及疫情兩大衝擊，在通膨的問題上，觀察美國1月整體零售銷售月增3.8％、年增12.96％，顯示消費者雖處通膨的環境中，依然維持相當的消費能力。此外，今年受烏克蘭戰爭的影響，原物料價格延續去年的波動，而通膨推升工資成本上漲，對亞洲製造商的毛利形成壓力。由於嘉威在產業深耕多年，可與客戶洽商轉嫁與調整價格，今年FED宣布持續升息，強勢美元對收美元的出口商是利多，對嘉威毛利率的維持有所助益。

近期大陸疫情復燃，嘉威工廠位於廣東河源，並未受到之前東莞封城的影響，目前上海封城與嘉威生活亦無相關，生產出貨營運正常。