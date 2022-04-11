受制農曆春節工作天數、油價飆漲等多空因素干擾，台塑四寶第一季合計營收4540.46億元，季減％，年增24.5％；但因台塑化煉油利差與原料、在途利益拉抬下，合計稅前盈餘650.39億元，季增11.1％，年減17.6％；稅後盈餘513.37億元，季增12.9％，年減19％。

其中，台塑化（6505）、台化（1326）伴隨油價飆高，帶動油品、石化上游原料利差，並增添原料在途、庫存利益，展現活絡季增力道；台塑化首季獲利136.57億元，季增79.6％；台化首季獲利60.63億元，季增70.1％。

此外，台塑（1301）、南亞（1303）在本業持穩、轉投資躍進挹注，首季獲利聯袂突破150億元。其中，台塑單季獲利165.74億元，雖較去年第四季高峰趨緩，季減1.6％，但比去年第一季成長推進10.8％；南亞第一季自結獲利150.43億元，季減13.9％，但為史上同期第二高表現。

影響所及，台塑四寶首季每股獲利，台塑以每股稅前盈餘3.1元，EPS 2.6元領先奪冠；其次為南亞EPS 1.9元居次；台塑化、台化第一季EPS各為1.43元、1.04元。

台塑因時逢農曆春節長假，需求淡季，PVC、EVA價格季跌9.7％、19.9％，加上2月北京冬奧，下游加工客戶1月中起陸續休假停工，第一季營收710.04億元，季減4.6％；本業利益133億元，季減17.2％。

不過，在台塑化獲利認列39.1億元，季增17.5億元，台塑美國認列17.8億元，台塑烯烴美國公司（OL-3）認列0.7億元，以及兌換利益8.7億元挹注下，台塑第一季稅後利益季減1.6％，EPS2.6元。

南亞首季電路板因通訊及車用需求依然強勁，業績維持高峰，其他產品則因春節與局部地區疫情上升、下游客戶休息天數較多，及部分產品價格漲高回跌，第一季營收1,020.9億元，季減5.5％，營業利益136.05億元，季減28.9％。

南亞指出，電子材料產品獲利占比達6成以上，加上認列台塑石化季增14億元、認列台塑烯烴美國公司0.05億元及外幣兌盈11.8億元，第一季稅後盈餘為史上同期次高。

俄烏戰爭影響推升油價及石化產品售價上揚，加工價差改善，台化第一季營收953.99億元，季增0.8％，營業利益42.66億元，季增30.1％，稅後利益季成長70.5％。

台塑化第一季油品日煉量37.88萬桶，但在油品售價季增12.3美元/桶、烯烴產品售價季增96美元/噸，營收1,855.51億元，季增2.6％；營業利益159.16億元，季增81.9％；稅後盈餘季增79.6％。