電源、風扇、被動元件、車用出貨全面走強，台達電3月營收創歷史新高，達到306.48億元，月增20％、年增13％，第一季營收為825.38億元，連續第二年改寫史上最強第一季紀錄，營收年增率為14％。

面對長三角封閉管理持續延長，台達電吳江廠運作也因為料況不穩定而先以產線排班寬鬆因應，台達電表示，4月營收一定會受影響，不過在訂單不是問題下，只要材料供應順暢之後，就可以加班趕工追回第二季營運落後的進度，仍維持先前全年營收雙位數成長的預估。