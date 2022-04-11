台達電3月營收創歷史新高 史上最強Q1 17:282022/04/11 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電源、風扇、被動元件、車用出貨全面走強，台達電3月營收創歷史新高，達到306.48億元，月增20％、年增13％，第一季營收為825.38億元，連續第二年改寫史上最強第一季紀錄，營收年增率為14％。 面對長三角封閉管理持續延長，台達電吳江廠運作也因為料況不穩定而先以產線排班寬鬆因應，台達電表示，4月營收一定會受影響，不過在訂單不是問題下，只要材料供應順暢之後，就可以加班趕工追回第二季營運落後的進度，仍維持先前全年營收雙位數成長的預估。 和潤3月營收再創歷史單月新高 《生醫股》社區型門市綜效顯現 杏一首季營收同期高 #台達電 #月營收 #創歷史新高 #年增率 #史上最強 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長短纖布廠得力 3月營收創歷史新高 15:132022/04/08 財經 天宇3月營收衝高 Q1轉盈可期 04:102022/04/11 證券．權證 旭東第一季營運平穩 全年展望樂觀 12:022022/04/11 財經 陸股上市公司2021年分紅1.7兆元 創歷史新高 22:222022/04/09 財經 《電子零件》台達電3月營收創高 Q2超車Q1不難 15:492022/04/11 財經 不畏深圳封城 智邦3月營收仍寫下歷史新高 16:162022/04/08 財經 《鋼鐵股》榮剛3月營收雙增2位數、創7年高 今年營運樂觀 16:282022/04/09 財經 榮剛3月營收10.4億 創7年來新高 11:122022/04/11 財經 廣達3月營收1,102.88億元 創同期歷史新高 19:072022/04/08 財經 《電腦設備》浩鑫3月營收雙降挫股價 Q1獲利有業外撐腰 10:482022/04/11 財經 《電機股》力達-KY3月營收年減5.66％ 估4月恢復正常 11:482022/04/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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