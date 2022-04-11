徐若瑄電話連線給邵雨薇，並清唱給她聽。（Yahoo TV提供）

將在5月7日登上小巨蛋，舉辦「徐若瑄VIVILAND」巡迴演唱會舞台的徐若瑄，近日在Yahoo TV《佼心食堂》，搶先劇透七位嘉賓的線索，「有其中一位嘉賓，我曾經幫他去小巨蛋站台過。」而她去小巨蛋站台約三、四次，相信粉絲不難猜到。

徐若瑄也在節目上和鐵粉邵雨薇連線，雖然兩人目前只有在IG當網友，但徐若瑄大方承諾未來願意擔任邵雨薇的婚禮歌手，也願意在邵雨薇忙完姊姊婚禮後，再直播唱給她聽。

徐若瑄表示先前看了黃子佼的演出，發現他的歌迷真的聽話沒喊安可，讓她緊張的節目上提前向粉絲喊話，「要喊安可」，黃子佼打趣的說：「徐若瑄的『第一次』，應該要喊安可，不然以年紀而言，或許很難有下一次」，徐若瑄聽後馬上抗議，她自認還有少女心，她也在現場示範一彎腰就摸到地板，黃子佼在一旁完全彎不下去，兩人高下立見，黃子佼只好自嘲自己的演出才是最後一場。

其實黃子佼對徐若瑄的演出深具信心，因為她經典歌曲實在太多，不過徐若瑄不斷提到「對不起粉絲」，除了斜槓身分太多導致陪伴歌迷時間變少，她也從來沒有好好辦一場演唱會給大家過，所以這次終於要讓大家聽好聽滿。

為了呼應演唱會主題「VIVILAND」，徐若瑄希望整體風格熱鬧，給粉絲一個很棒的音樂饗宴。她在邀約嘉賓時原本有一點害羞，因為先前的風波，讓她擔心連累朋友，也害怕被拒絕，沒想到大家都一口答應。黃子佼仍然不放棄，頻頻嘗試套出徐若瑄的演唱會嘉賓，從少女隊到周杰倫全部被他點名，讓徐若瑄急到差點想回家。

徐若瑄對演唱會的用心從宣傳海報上就可察覺，除了分別有不同版本，上面還放上了很多不同意象。當中「海龜」是她堅持要放的元素，原來海龜是她的舒壓寄託，也曾因夢想與海龜共遊而去學潛水。徐若瑄回憶，當時初學潛水沒多久就潛到海面下20公尺的地方拍攝，結果她不小心吸氣差點送命，此後只敢浮潛，因此還沒實現與海龜共遊的夢想，就把海龜放進演唱會當中。