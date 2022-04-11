自古以來，書院就是匯集當世最俊才之地，而在這地方也流傳著許多精彩動人的故事。以古代東方輝煌時代書院為背景、華麗古風呈現的互動式劇情手遊《花亦山心之月》，今（11）日正式展開事前登錄，並隨即在4月12日開啟為期8天的CBT封閉測試。想要進入皇家書院，結識各方名士，並與他們開啟一連串的扣人心弦的故事，就不要錯過這一次可以深入體驗的機會喔！

與東方皇家書院的動人邂逅

在《花亦山心之月》中，故事發生在一個幻想的東方古代盛世『大景』王朝。在朝堂上，三黨並立、世家風起雲湧之際，朝堂外有一遺世獨立的『明雍書院』，隱隱成為眾家學說之首，使天下英才趨之若騖。而在遊戲中，身為花家少主的「你」將在大景皇家書院中修習成長，與世家子弟、名門一同體驗古代雅致的書院生活，破解朝堂謎案，卻在不知不覺間捲入世家紛爭的漩渦之中。

《花亦山心之月》書院的一天

跟完美人設的名士相互結緣

玩家在書院修習成長的過程中，殺伐決斷的當朝首輔、溫潤有禮的大景親王、神祕莫測的商號首富等各式不同的名士們，都會成為你的先生或同硯。他們不僅各個有著超高顏值，而且每一位都有其不同的個性氣質，與他們結緣互動，提升好感度，就能解鎖他／她不為人知的故事。除了極具個人特色的優美人物立繪之外，每一個角色也都請到知名聲優配製語音，搭配以傳統風格和描金工藝的浩瀚場景繪製，打造出整體遊戲極致的沈浸式畫面與聲音的深刻體驗。

華麗古風、高顏值互動劇情 最美皇家書院招生 《花亦山心之月》事前登錄將開啟
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超高自由度玩法遨遊古風場景

在體會豐富劇情以及人物之外，《花亦山心之月》超高自由度的遊戲方式，也將帶領著玩家完全進入到『大景』王朝的輝煌盛世之中。遊戲中，玩家可完全自主的裝扮自己，畫眉、點唇、貼花鈿，自由捏臉打造出最具特色的古代妝容。而衣櫥之中亦有各種古代華服皆可任意搭配，只要你願意且極具巧思，便可以千姿百態的動人形象，遨遊於遊戲之中。此外，你在書院中的學習，也可自由安排；你可以選擇修讀景朝禮法、天文、製香、鑒寶等等的特色課程，亦或在閒暇之餘參加春遊茶會、詩歌宴集等活動，充分體驗古代雅致的書院生活。

充滿古色古香的山水園景
充滿古色古香的山水園景
金碧輝煌的盛世場景讓人心動
金碧輝煌的盛世場景讓人心動

事前登錄活動即刻展開

在《花亦山心之月》正式對外公開遊戲即將推出之訊息之時，遊戲官方也同時宣布，即將開啟遊戲事前登錄活動頁面，號召更多喜愛唯美古風類型遊戲的玩家們共同參與，以獲取更多的遊戲獎勵。本次事前登錄活動達成條件以及發放獎勵如下，想要達成最高獎勵共同領取好康虛寶，就趕緊來到活動網頁完成事前登錄喔！

事前登錄好康如下：

達成1萬可獲得：銅幣*30000、禮記*5、詩經*5

達成10萬可獲得：台港澳服專屬頭像、詩經*5

達成20萬可獲得：官網專屬頭像框【未央曲】、樂府詩集*3

達成30萬可獲得：銅幣*100000、食材預約禮盒*20

達成50萬可獲得：花詔令*3、名士禮物預約禮盒*5、官方專屬訂製髮型【冰眠】，並且還有機會獲得iPhone13手機喔！

事前登錄活動的好康虛寶 琳瑯滿目
事前登錄活動的好康虛寶 琳瑯滿目

『賞春之邀』限量封測 4/12唯一搶先體驗

除了提前參與事前登錄之外，《花亦山心之月》為了讓更多玩家可以提前體會到遊戲的古風魅力，也宣布4月12日起，展開『賞春之邀』Google Play封測活動。本次封測時間預定持續8天，除了讓大家可以先行體驗遊戲內容之外，玩家將可在新手卡池中進行20抽，即可獲得UR級名士；連續簽到七天更可直接領取SSR「宣連隱」。而封測期間也會舉辦其它多好康活動，讓大家拿到好、拿到滿。遊戲正式開啟之後，測試期間儲值以及達成一定目標，也都可以拿到更多的返利回饋。想要在遊戲中有最好的開局，請密切注意時間，千萬不要錯過這一次的『賞春之邀』喔！

SSR角色輕易入手！
SSR角色輕易入手！
《花亦山心之月》事前登錄網址
《花亦山心之月》官方粉絲團
#書院 #開啟 #華麗 #古風 #劇情