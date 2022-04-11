中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增630例COVID-19確定病例，分別為439例本土個案及191例境外移入。已與輝瑞藥廠簽訂70萬人份口服藥物Paxlovid採購合約，其中35萬人份將於今年第二季到貨。為確保醫療收治量能，保障病人就醫安全，將採確定病例個案居家照護之醫療協助措施。

今日新增本土439例，包含223例為無症狀感染。個案分佈為新北市145例，台北市100例，基隆市36例，高雄市32例，桃園市25例，花蓮縣21例，宜蘭縣14例，新竹縣12例，新竹市及屏東縣各10例，台中市9例，嘉義縣及台南市各6例，彰化縣5例，雲林縣4例，苗栗縣2例，嘉義市及台東縣各1例。

本土疫情嚴峻，為降低疫情對醫療量能的衝擊，昨(10)日已與輝瑞大藥廠股份有限公司簽訂70萬人份口服藥物Paxlovid採購合約，其中35萬人份藥物將於今年第2季前到貨。

指揮中心表示，輝瑞Paxlovid的療效及安全性已透過動物實驗及隨機臨床試驗研究證實，衛福部食藥署於今年1月依藥事法第48條之2規定核准專案輸入，於發病5天內使用，可降低病情惡化轉為重症而需住院之風險。

另外，考量感染個案以無症狀或輕症居多，為強化輕重症分流，擴大收治量能，指揮中心將視疫情發展及時啟動COVID-19確定病例居家照護，以強化疫情危機應變能力。

居家照護期間就醫需求，包括24小時緊急醫療服務、多元遠距醫療方案、確診個案居家照護隔離期間藥品取得方式等。

指揮中心指出，民眾可循現行視訊診療模式，透過「全民健康保險家庭醫師整合性照護計畫」或撥打視訊診療醫療機構視訊診療門診掛號專線，或上網至指定之視訊診療醫療機構網頁掛號，約定診療時間。由衛福部提供COVID-19確定病例居家照護個案透過「健康益友APP」，進行門診視訊診療預約。