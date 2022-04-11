東台(4526)3月營收為6.45億元，月增41％，年減近19％；第一季營收16.47億元，年減10％。東台指出，主要受農曆春節期間國外海關提早停止出關、原物料和海運費上漲及烏俄戰爭影響，出貨遞延導致營收減少，加上晶片短缺影響PCB設備的需求，客戶端對於新購設備趨向保守。捷流閥業(4580)3月營收2.23億元，年增32.97％，為歷年同期新高；第一季營收6.19億元，亦為歷年同期高，年增21.42％。

東台指出，3月來自工具機營收占比83％，電子設備營收占比17％。在產品應用面表現，汽機車產業約占營收24％，加工業約占9％，電子業約占7％、航太業約占11％。市場面表現，以台灣、大陸為主要市場，約占70％，亞洲其他地區則約15％，歐美地區占15％。東台目前在手訂單約38億元，持續穩定出貨。

捷流閥業指出，大陸政府持續執行十四五計畫，近日針對石化產業祭出多項發展目標，致力推動整體產業朝高值化、保障能源安全及完善產業鏈等布局，除打造約70個具有競爭優勢的化工園區，亦鼓勵產業數位化轉型，目標至2025年石化、煤化工等重點領域企業主要生產裝置自控率達95％，並佈建約30個智慧製造示範工廠，以及約50家智慧化工示範園區計畫。捷流閥業近年成功打大陸石化業供應鏈，隨著大陸政府政策推動、企業拉升資本支出計畫，有助於業務拓展。