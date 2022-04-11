益安生醫（6499）11日宣布，旗下子公司益興生醫擬收購美國矽谷知名醫療器材廠Second Source Medical全數股權，這是繼日前併購MediBalloon後，再次積極擴大CDMO事業版圖，打造一站式高階醫材製造服務。

Second Source Medical於2004年創立於醫療器材開發重鎮加州矽谷，主要從事各項創新高階醫材之委託研發、快速打樣、及量產服務。過去近20年間，乘著醫療器材快速發展浪潮，建構眾多國際大廠及歐美新創公司之合作經驗，成功開發及製造之產品橫跨眼科、心血管科、骨科、皮膚科等醫療領域，在研發能量、製造經驗及客群開發等面向均有深厚底蘊，並享有盛名。

藉由本次取得Second Source Medical全數股權，益安集團旗下CDMO事業快速增加製造能量及客戶群，由前端零組件管材球囊、導管半成品、至後端成品製造，取得規模生產成本競爭優勢，加上益興在新北市寶高智慧產業園區的量產基地，以及關係企業之間產生上下游整合之加乘效果，建立「美國接單、當地試產、台灣量產」的完善全球供應體系，進而為全球患者提供高品質的醫療器材。

益安董事長暨總經理張有德表示，益安的商業模式橫跨創新醫材產品的開發授權，以及CDMO上下游整合，以達到長久並穩定的正向現金流。Second Source Medical成為集團新的生力軍後，與現有的管材球囊以及射出成型技術達成垂直與水平的供應鏈整合。今後將繼續投入資源，除了開發創新產品的案源，亦快速拓展整合CDMO服務平台，在後COVID時代，扮演全球重要的醫材供應鏈角色。