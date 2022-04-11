佩德羅（圖中）大秀肌肉，露出好身材。（東森提供）

EBC噪咖全新網路節目《X Hour-一小時極限大挑戰》將於今（11日）首播，每集節目中將召集來自各方的參加者，在一小時內挑戰各種不同人體極限。第一集節目中，邀請到藝人佩德羅與五位健身界的明星級教練羅立、Chris、Alan、阿嘎、Ray，進行一小時的伏地挺身大挑戰！

有別於五位教練面對挑戰的擔憂之情，藝人佩德羅卻是自信滿滿，一上來就大秀胸肌六塊肌，還表演起單手及倒立伏地挺身，對著鏡頭猛秀身材福利。沒想到一小時的倒數計時鍵按下不到兩分鐘，佩德羅就開始臉色不對，不斷詢問「還有多久？」「不行了我要休息」，與挑戰開始前的自信模樣完全相反。

比賽開始約十分鐘左右，眾教練們的速度也逐漸變慢，更紛紛開始自我懷疑，直呼為何要來參加這個挑戰，六位肌肉型男開始瘋狂爆汗，一個兩個都開始脫掉上衣，邊做伏地挺身，邊展現滿手性感青筋跟渾身肌肉，現場「肌」情滿滿。

眾人還開始各種困難姿勢大PK，先是互尬肌肉、姿勢的完美度，還互拚倒立伏地挺身。但隨著比賽時間流逝，眾人紛紛流露出痛苦表情，一個個滿臉漲紅，熱到渴到巴不得把飲料直接淋到身上解熱。佩德羅最後乾脆連褲子都直接脫掉，全身只留一件緊身內褲做伏地挺身，做到後面他還一度抽筋，眾人更紛紛痛苦直呼「這個節目好難賺！」。還有教練做到一半吃起香蕉，苦笑說要補充一點熱量跟體力才能撐下去。《X Hour-一小時極限大挑戰》，4／11(一)16：00於噪咖FB及YouTube平台首播上架，敬請期待。