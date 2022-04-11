不怕天災成孤島，台電屏東防災型微電網啟用。(屏縣府提供)

為強化偏鄉部落對於氣候變遷等災難適應能力，台電與屏東縣政府合力於霧台、牡丹及獅子等鄉部落避難中心，建置防災型微電網系統，11日正式啟用。

屏東縣長潘孟安表示，全縣原鄉占總面積高達6成，許多部落因地處偏遠、道路狹小，當天災侵擾導致聯外道路或橋梁中斷時，台電人員難以進入搶修，易成孤島。有了防災型微電網，即可透過太陽光電、儲能電池及柴油發電機供電，在能源管理系統調控下，於災害發生時自主供電逾72小時，維持基本維生用電，提供在地居民安心避難處所。

台電代理董事長曾文生則提到，這次啟用的防災型微電網，會成為各地複製的一項建設，並強調，「微電網」是結合發電、儲電與能源管理的微型電網，平時與台電配電網相連接，並依據日照強弱提供最佳供電方案，當停電時可「自給自足」不受外界電力中斷影響。

而「防災型微電網」則是針對災害來臨時容易形成孤島地區，於當地防災避難中心打造一個在沒有外來電源時，也能自主運轉的系統，讓居民可於防災避難處所安全等待後續生活機能恢復。

屏縣府共篩選出11處相對脆弱部落，推動防災型微電網建設，2018年陸續於4處獨立興設，後為加速建設，隔年起攜手台電，於霧台鄉佳暮村、牡丹鄉旭海村、東源村、石門村、獅子鄉草埔村、丹路村和南世村等7處原鄉部落避難中心，打造防災型微電網。