2月中離開新北市府、3月底登記參選新北市議員，「天生藍」呂家愷決定為家鄉挺身而出，包括三鶯文化整合計畫、土樹工業科技持續進步轉型，呂家愷想要以自己跨領域專業，讓軟硬結合的土樹三鶯地區，穩定、平衡、持續前進。

在鶯歌出生長大，對呂家愷來說，有很多傳統文化的三峽和鶯歌是比較軟性的，呂家愷指出，陶瓷分為5大類，日用陶瓷、藝術陶瓷、衛浴陶瓷、科技陶瓷、建築陶瓷，大家比較常關注的是日用和藝術，連市政府都比較少去重視。

而三峽就比較特殊，大家想到三峽就想到金牛角、祖師廟，還有藍染DIY，三峽有茶葉但拚不過坪林，加上還有台北大學屬於人才培育中心，呂家愷認為，還可以再加強三峽的在地特色，三峽北大特區新世代年輕人移居，未來教育與生活機必須不斷提升。樹林、土城人口比較密集、有兩個工業區，是工業生產的重鎮，有待各種轉型突破，持續邁向國際競爭力。

呂家愷提出「青銀共居」的願景，青年政策就含括所有年齡層，對青年來說是上有老、下有小，老年的部分關心托老政策，青年則是要給與生育補助和津貼，呼籲中央在生育補助上可以提供節稅方案，在稅賦上面做一些調整，18歲以前提供稅賦上的減免，同時關心準青年，例如建議提供子宮頸癌疫苗的補助。

呂家愷認為，活動中心還有很大的活化空間，不只是給年長者使用，青年人想要練舞，也可以來活動中心，公園都可以共融了，為什麼活動中心不行。

在教育方面，想為面臨無薪寒暑假的代課老師爭取權益，以及新北市有很多技職學校，例如鶯歌高職、鶯歌高工，但很多人畢業、陶瓷產業的人才卻沒有留下來。

78年次的呂家愷，小時候就崇拜市長侯友宜黑白分明、是非中立、勇往直前的價值和態度，也因為認同侯市長的市政願景，所以想要站出來為市民服務，從想法逐漸萌芽到付諸行動，呂家愷迫不及待加速推動三鶯地區交通建設、文化藝術等，生怕優秀人才、青年人口流失。

呂家愷說，新人從政真的沒有資源，曾有網友留言願意小額捐款，雖然不認識我，但是因為認同我的看法所以願意支持、幫忙拉票，真的很感動。「新北就是我的家，希望住在這邊的人，都以新北市民為榮，不要有對立，從新北市開始」。