連鎖餐飲集團瓦城(2729)公布2022年3月自結合併營收3.61億元，較2月4.53億元減少達20.42％、較去年同期3.73億元減少3.3％，為近4月低點。累計首季合併營收12.05億元，較去年第四季11.91億元小升1.19％、較去年同期12.65億元減少4.75％，為同期第三高。

瓦城表示，3月餐飲業步入淡季，但瓦城以「安心餐廳2.0」及去年底發放的回流券行銷策略，帶動內用消費客群於1、2月春節及連假期間回流，配合外帶外送效益持續挹注，帶動首季營收較去年第四季持續回升。

隨著近期Omicron疫情於國內外復燃，本土案例數連日破百，但因國內疫苗覆蓋率提高、加上民眾恐慌心態不復過去2年嚴重，在經濟與防疫並行策略下，政府無意再祭出緊縮措施。瓦城表示，將持續強打「安心餐廳」價值，以吸引顧客持續回流、力助來客成長。

看好疫情生活下的消費需求，瓦城亦運用LINE官方帳號「wa10」帶動全台最大雲端廚房與外帶外送服務，並透過線上點餐系統、自動測溫酒精噴霧機等工具，提升現場服務效能，今年規畫擴大「瓦城商城」銷售品項，進一步搶攻電商市場。

展望後市，瓦城已準備展開新一波展店計畫，目標今年新展10家店。因應4月清明連假及5月母親節檔期的聚餐消費需求，集團將以高於業界標準的「安心餐廳」及線上線下整合資源，盼吸引並鞏固來客數、最大化營運量能，力拚上半年營運成長動能。