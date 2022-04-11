受到東莞兩廠因防疫政策而停工，車用電子與生活科技系統廠元山(6275)2022年3月合併營收3.44億元，受惠車用風扇以客製化產品為主，客戶訂單掌握度高，訂單能見度已直達2023年第2季，元山科技總經理劉賢文表示，今年營收可望優於去年。

元山科技朝車用電子與生活科技系統廠轉型，其中車用電子部分，除原有的燃油車，公司也切入電動車領域，生產電動車中控、汽車座椅通風、電源管理、電池散熱、光達等智慧型控制風扇，目前已交貨至歐、美、中國產品，開發中之產品均包含電動車專案。

由於3月中旬東莞兩廠為當地政府因應防疫政策而停工，復工後雖調班、加班因應，3月合併營收為3.44億元，累計第1季合併營收為9.42億元，較去年同期持平。

受惠車用風扇以客製化產品為主，客戶訂單掌握度高，元山車用風扇訂單能見度已直達2023第2季，且除傳統燃油車外，公司亦積極打進電動車市場，其中電動車中控、汽車座椅通風、電源管理、電池散熱、光達等智慧型控制風扇，並已陸續交貨給歐美及中國等地客戶。

在生活科技類產品，元山訂單能見度亦看至年底，今年將著重於提升高階產品的比重，其中全新RO淨水的產品產線已順利量產，以台南官田為主要生產基地，生產效率在今年可望有明顯提升，有助改善元山生活科技產品獲利結構。

目前元山科技官田廠導入全新RO淨水的產品產線已順利量產，可望有效提升生產效率；元將塔崗廠初期規劃月產能60萬台，估計2022年月生產訂單可增加至40萬台，充足的產能對未來發展仍挹注足夠的空間。

至於台灣廠產能已突破70萬台，為因應既有市場的成長與跨足新的領域，公司正式啟動擴廠計畫，計畫於高雄仁武產業園區打造3000坪規模之營運總部、研發中心、車用及高階散熱風扇與模組製造中心，預計3年內完成興建與啟用，營運規模將進一步升級。