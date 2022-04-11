南投縣長林明溱帶著準備參選的兒子林儒彬、堂弟林儒暘跑行程，還為立委許淑華輔選，遭質疑是家族企業、違反行政中立原則；林明溱則表示，林儒彬是義務協助縣政工作，林儒暘如果確定參選縣議員，就會辭職。

年底大選將屆，選戰炮火開打，民進黨籍縣議員參選人曾琮愷，質疑林明溱的兒子林儒彬，擔任縣長特助跟著跑行程，實際目標是立委許淑華如果當選縣長後，參與濁水溪線立委的補選；縣長祕書林儒暘，則是要參與南投縣議員第一選區的選舉。

曾琮愷指出，林明溱身為縣長，卻把縣府當成家族企業在經營，還公然為許淑華輔選，假公濟私違反行政中立原則；反觀竹山鎮長陳東睦前機要祕書李廣演，宣布參選議員立即辭職，足為表率。

林明溱澄清表示，林儒彬擔任特助，但是從來沒有領公家薪水，完全是義務性質，主要工作是協助處理人民陳情事項，解決縣民遭遇的各種疑難雜症；至於林儒暘參選議還在觀望階段，如果他確定要參選縣議員，就會辭去祕書的職務。

林明溱並質疑，蔡英文總統為輔選蔡培慧參選南投縣長，動員一切資源，難道只有民進黨可以做，別人都不可以嗎？

林儒彬表示，他擔任縣長特助3年來，都是義務性質，主要工作內容是協助處理民眾陳情案件，解決問題。

林儒彬同時擔任國民黨南投縣黨部主委，他強調輔選本來就是政黨職責所在，民進黨歷年來如何輔選，相信民眾了然於心；民進黨南投縣黨部主委羅美玲是不分區立委，他認為她目前所做的事務也是如此。