國民黨台北市議員羅智強日前宣布參選桃園市長，在黨內引發提名風波，最近幾份網路民調顯示，羅不僅是黨內「最強」人選，支持度還超車可能代表綠營出戰的衛福部長陳時中。對於民調問題，國民黨副發言人、羅智強辦公室主任楊植斗直言：「陳時中贏的民調才叫真民調？」民調起起伏伏，大家參考即可，「畢竟勤跑才是王道，而強哥已經走在路上。」

楊植斗今天(11日)在臉書表示，「陳時中贏的民調才叫真民調？」今天有媒體訪問他貼出的「城市調查」民調，該民調顯示羅智強的支持度首度超越陳時中，因此被質疑是假民調，楊植斗說，網路民調的確有其侷限性，有的有同溫層效應，有的抽樣並非本地人，而且民調起起伏伏，大家參考即可。

楊植斗直言，若像某些綠營民嘴和候選人，將羅智強獲勝的民調全部打成假民調，則大可不必。他還以YAHOO和NOWnews的相關網路民調為例指出，「以上兩家網路民調，恐怕也淪為某些人眼中的假民調」，「只有陳時中可以贏就對了？」

楊植斗也說，在他貼出「城市調查」的民調後，有桃園朋友傳訊給他，說有看到其投放在臉書的廣告，經過求證後，城市調查的確是透過廣告邀請桃園民眾填寫網路問卷，「還是那句話，民調起起伏伏，大家參考即可，畢竟勤跑才是王道，而強哥已經走在路上」。