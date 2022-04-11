新竹縣政府因應疫情有擴大趨勢，對有學生確診的學校進行停課和預防性停課，12日將新增4所學校、2個補習班、1間幼兒園及安親班的班級預防性停課1天。

竹北市六家高中國中部，有1名學生家長確診，12日預防性停課1天。芎林鄉鉅林補習班因六家高中國中部學生家長確診，該班12日預防性停課1天。

湖口鄉信勢國小2名學生家長確診，2個班級12日預防性停課1天。佳新安親班因信勢國小2名學生就讀，2班級12日預防性停課1天。明明幼兒園1名幼生家長確診，該班12日預防性停課1天。

新豐鄉忠孝國中1學生同住家人被匡列，該班12日預防性停課1天。竹東鎮二重國中1學生家人確診，該班12日預防性停課1天。上林補習班因二重國中學生家人確診，該班12日預防性停課1天。

另外之前已停課部分，仰德高中全校採檢結果有2名學生確診，全校停課至18日。成功國中1名學生確診，停課到17日，極上塾成功分校補習班停課至16日。紐約幼兒園1名幼生確診，該班及接觸班級共2班停課到18日。新湖國小1名學生確診，確診者班級及接觸班級停課到18日，弘承補習班1班停課到18日。