台北市議員羅智強表明參選桃園市長，近來先後受國民黨主席朱立倫與秘書長黃健庭阻擾。學者認為，黨中央不願給羅機會，不僅讓國民黨在桃園賽局無力回天，「北桃連動」戰略破局，民進黨更可藉桃園順勢操作「一桃殺三市」，只要守住桃園，順勢便能「搶台北、圍新北」，就連新北市長侯友宜的選情也岌岌可危。

文化大學廣告系主任鈕則勳投書《今日新聞NOWnews》，並在專論〈藍桃園亂、綠「一桃殺三市」〉一文中提到，黨中央反對羅參選桃園，而且要強勢將羅壓下，不願意辦初選給羅機會，「魚死網破」已難避免。

鈕則勳認為，國民黨在桃園局賽目前已無力回天，「北桃連動」戰略破局 ; 反倒是綠軍可藉桃園順勢操作「一桃殺三市」，亦即民進黨只要能守桃園，順勢便能「搶台北、圍新北」，使國民黨在桃園、台北，甚至新北侯友宜都面臨極端不利情勢。

至於朱黃二人表態不讓羅參與，更不願辦初選。鈕則勳分析，只是黨中央強力攻堅欲清理戰場、定於一尊的說詞及做法，被質疑之處頗多。

鈕則勳認為，畢竟羅是藍軍戰將，空戰力道強、鐵粉強勁，說他弱，好歹公開客觀評比標準，才能昭公信。

「自己的同志弱，黨中央應該盡洪荒之力去幫助他變強，怎會極盡打壓之能事？」鈕則勳坦言，無怪乎許多媒體人及藍軍大咖對羅的參選紛紛送暖，對朱的「乾綱獨斷」多所質疑。況且兩份最新民調指出，66.6％桃園市民不介意候選人是否在地出身，而藍軍現階段只有羅的支持度能贏衛福部長陳時中。

「要別人團結在你之下，但你又不願有所退讓，連求個公平初選都不可得」，鈕則勳直言，朱不願明白宣示「不選2024」，卻又指責別人想2024都是「敗類」，得票不過半的「弱勢黨主席」動輒展現強勢作風，何來展現團結的誠意？

鈕則勳分析，若能給羅參與的機會，藉由公平初選機制，若能順勢出線，戰略上將有3大好處：

1、羅勢必能讓綠軍砲火集中攻打桃園，畢竟桃園是綠軍重中之重，戰力強的羅反而能牽制綠軍砲火，讓藍軍其他的候選人以逸待勞。

2、羅若能被提名，「北桃連動」戰略成局，羅敢衝特質，也能與台北市蔣萬安溫和的形象互補，攻守搭配有利形成強強聯手，新北侯友宜順勢加入，國民黨北三都更穩，除外溢拉抬周邊城市的效果外，更能和台南謝龍介遙相呼應，年底選局未必對藍軍不利。

3、現階段桃園在地人選，不論是魯明哲、呂玉玲、萬美玲，或前縣長吳志揚、前立委陳學聖等，提名哪一位，都沒能耐牽制綠軍火力。而鄭文燦為取得2024的門票，勢必傾全力穩住桃園局勢，綠軍反而能以逸待勞分兵力及資源「搶台北、圍新北」，「一桃殺三市」的夢魘更將翻轉國民黨北台灣的攻勢轉變為守勢，甚至藍軍最強的侯友宜都會受衝擊，落個慘勝，抵銷進取2024的能量。