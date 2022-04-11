46歲韓流天后崔智友2020年產下女兒後，去(2021)年以韓國綜藝實境秀《西式快餐》回歸小螢幕，並接下新戲《毛骨悚然》（暫譯）；在新戲上檔前，電視台tvN今(11日)公開崔智友客串新劇《流星》的2張劇照，仙氣爆發到看不出年齡的美貌再度成為話題，粉絲大讚：「還是這麼美」。

崔智友在最新夯韓劇《流星》中客串，飾演有「傳說中的女演員」稱號的頂級明星「恩時宇」；劇照中只見她優雅走在紅毯上，一襲粉膚色禮服甜美又兼具高貴氣勢，回眸照拉近美顏簡直看不出年齡，可看出崔智友的膚況光滑細緻，彷彿沒有絲毫歲月痕跡駐留。

在2000年代以《冬季戀歌》、《天國的階梯》等劇奠定「韓國元祖天后」位置的崔智友，本次又獻出「大明星演大明星」的本色客串，這也是崔智友繼2020年客串《愛的迫降》後，睽違2年多再次現身電視劇；當時的她也是本色客串，直接演出和粉絲見面的崔智友，還唸了《天國的階梯》劇中的名台詞。

兩張絕美劇照一出，韓國粉絲們看了紛紛大讚：「還是這麼美」、「歐膩(姊姊)氣質真好」；對於崔智友本次的特別出演，《流星》劇組也大讚表示：「符合角色『恩時宇』的演員只有崔智友一人，感謝崔智友演員爽快答應出演，請大家多多期待」，該劇將在本月22日韓國時間晚間10點40分於tvN首播。