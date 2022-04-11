在旗艦天璣9000助攻下，聯發科(2454)3月營收大爆發，不僅創下歷史新高，更是首度單月衝上500億元大關、達591.8億元，也帶動第一季營收1427.11億元，創下歷史單季新高。

聯發科在旗艦天璣9000大量拉貨下，3月營收591.8億元，月增加47.84%、年增加47.41%。累計聯發科第一季營收1427.11億元，季增加10.88%、年增加32.14%，創下歷史單季新高，也超越財測目標。

聯發科先前所釋出的財測，以新台幣匯率27.7兌1美元計算，預期第一季合併營收將落在1312~1415億元、季成長2~10%，毛利率將落在47.5~50.5%左右。

聯發科近期股價受到手機終端市場疲軟訊息攪亂，一路向下修正，今股價收在836元，依舊位居所有均線之下，先前也有多家外資認為在宏觀大環境的不利下，聯發科恐提前面臨5G SoC的價格戰，也恐使聯發科營運面臨挑戰，惟在非手機領域方面，聯發科成長動能依舊強勁，包括ASIC(客製化晶片)、PMIC(電源管理IC)、WiFi6等產品上，今年能有高度成長性可期。