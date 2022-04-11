不動產詐騙事件越來越多，買賣房子不想讓辛苦攢了一輩子的錢被拐，新北市地政士公會理事長潘惠燦強調，每個買、賣方，都應該找尋自己的地政士，讓詐騙案清零，這也正是公會要推行的雙地政士制度。

不動產買賣詐騙手法推陳出新，讓人防不甚防，潘惠燦指出，曾有個案例是買家、身分、證件、權狀全部都是假的，別說是一般消費者，就連有經驗的建商都曾經上當受騙。他詳細說明，某建商購買中山區土地，每坪市值百餘萬元，詐騙集團佯裝自己是地主，以90餘萬價格出售，並要求建商把2成訂金轉匯給他在大陸的兒子，建商不宜有它，將數千萬款項匯出，事後才發現對方所有證件全是偽造的。

目前常見的防止不動產詐騙有兩種方式，1、內政部近年推廣的地籍異動即時通，這是不動產過戶時，即時通知屋主、地主，屬於事發當下即時防範的作法，二、向銀行「設定抵押」透過向銀行借貸方式，讓銀行幫屋主、地主把關，倘若有異動，銀行也會第一時間通知借貸人。

新北市地政士公會公關主委蕭琪琳指出，新北市地政士公會推廣雙地政士制度，是從源頭根絕，無論是買、賣方，都採用自己信任的地政士，如果程序、證件有問題，地政士可第一時間發現，直接阻絕詐騙風險，未來3個月也將在大台北區域的5條例路線各2部公車進行宣導。