環球晶(6488)今舉行業績發表會，環球晶董事長徐秀蘭表示，去年公司全年營收創新高達611億元，今年首季營收163億元，年增10%，又再創單季歷史新高。環球晶自2020的第一季開始，就是逐季成長，以毛利率來看，去年全年達38%，去年Q4的毛利率達41%，創歷史單季新高，至於EPS方面，去年EPS為27.27元，較往年下滑，主要是siltronic（世創）破局依國際慣利有合約終止費，因此在去年第四季預先提列5000萬歐元，致全年EPS下滑。

徐秀蘭也指出，環球晶目前預收貨款達新台幣286.4億元(美金10.3億元)。而在擴產計畫方面，隨著5G的興起與各項科技的進步，半導體產品內的矽含量逐步增加，且新冠肺炎疫情加速創新步調，晶圓產業供需吃緊、產能不足。擴產範圍涵蓋亞洲、歐洲及美國地區，總投資金額最高達新台幣1000億元，計畫包括擴充現有廠區及興建新廠，新產線產能預計於2023下半年開出且逐季增加。產品以12吋晶圓與磊晶、8吋與12吋SOI、8吋FZ、SiC晶圓（含SiC Epi）、GaN on Si等大尺寸次世代產品為主。

徐秀蘭表示，雖然今年收購siltronic未能成功，但至今手上仍持有大量的股權，這部分在每季的財報中做評價，雖然siltronic股價在第一季有較大跌幅，但環球晶對siltronic未來幾年發展仍樂觀看待，認為以配股、成長來看股價已被低估，因此暫時不會出售，會等股價回到正常狀態才考慮處理。

徐秀蘭指出，戰爭、封城，致使近期半導體產業景氣出現雜音這些原因都還沒有影響到半導體，終端客戶未見砍單。半導體能見度到2022年底，供應短缺會到2023年，公司2022年的產能已全數滿載。

環球晶認為，整體半導體產業熱絡需求將延續至2022年底，但供應鏈的產能限制將削減整體產量直至2023年。驅動晶圓產業成長的關鍵因素：1.全球總體經濟復甦力道。2.新冠肺炎疫情。3.記憶體產業的資本支出。4.智慧型手機的銷量。