台北市文山區出現今年第一筆億級店面交易，也是從2019年底肺炎疫情爆發以來，文山區首度出現的破億元店面交易，位於興隆路三段的兩層樓店面，2月成交1億元，由兩位陳姓自然人無貸款買下，成為實價以來萬芳醫院商圈總價最高店面交易。

第一建經研究中心副理張菱育分析，店面受疫情影響，租賃市場較不穩定，近年會購入億元店面的買方，多以中長期持有為規劃，包括「金融機構壽險業者」或「資深店面投資族」趁低點購入蛋白區店面。此外亦不乏「自用型買家」，為展店需求而買，甚至原本就是租客，直接租轉買，自擁店面累積資產。

張菱育指出，雖然央行一再釋出打炒房及升息的消息，不過許多高資產族買方資金豐沛，仍偏好將資金投入相對穩健的不動產，且以不貸款的方式購置不動產，免受信用管制的限制，也不受升息影響，長期還有穩定收租效益，在國門尚未解封，店面又較具議價空間，可說是「一舉數得」。

台灣房屋文山特許加盟店店長林洋助表示，文山區首度出現的破億元店面目前為「丹堤咖啡」萬芳興隆店，該店面鄰近萬芳醫院商圈，且就在捷運站旁，人潮客源穩定，每月租金約在15～20萬元左右，年投資報酬率約在1.8～2.4%之間，頗適合喜歡穩定收益的中長期投資人。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，大坪數店面或商圈金店面，租金門檻高，有能力承租的租客多為知名品牌或連鎖店，這兩年的肺炎疫情，更是讓原本就略為蕭條的大坪數店面更是雪上加霜。不過若店面位屬有穩定上班族客源的辦公商圈，或大型住宅社區型店面，且原本就已有連鎖餐飲、超商、超市、銀行業承租的店面，通常租約至少5~10年，租金甚至還會分階段向上提升，租金收入穩定，帶租約賣，將更吸引投資人接手。

高價店面市場低迷，不過觀察去年至今，不乏由租轉買的案例，像是松山區八德路三段的三層樓老透天，去年6月由原本的租客「耶里西點」，以總價約1.3億元買下；松山區南京東路三段，去年6月中華郵政以約3.56億元買下「白宮企業大樓」1樓，該地原本就由中華郵政和地球村美日韓語-敦化校承租，如今中華郵政「由租轉買」自己當起房東。