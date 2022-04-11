台積電(2330)將於4/14召開法說會，富邦科技(0052)ETF除息日訂為4/20，投資人可在法說前(或後)，透過ETF參與行情，最晚於4/19前買進或持有，皆可參與本次配息。

依據富邦投信4月1日發佈富邦科技(0052)ETF收益分配期前公告，4月預計配息金額分別為每單位新台幣10.19元，依3/31收盤價換算的配息率約8%，雖然全球市場仍存在著政治地緣及通膨過高等不確定性，以致股市可能持續震盪，但當不確定風險逐漸淡化後，將回歸到基本面，因此體質強勁的台股科技業，富邦科技(0052)ETF未來的表現仍值得期待。

富邦投信指出，近年台股強勁表現主要來自於台灣的核心產業—科技業，其中又以半導體業最為關鍵，因此只要能有效掌握科技業，就等於掌握台股未來趨勢。富邦科技(0052)ETF為台灣首檔科技產業ETF，同時鎖定國內多個主、次科技產業，包括半導體、電腦、電子零組件等等，並以市值前150大企業為網羅範圍，相較於1張60萬元的台積電，買入1張富邦科技(0052)ETF成本相對便宜，若以零股交易，入手門檻更低，且等於一次買入數10檔台股菁英電子企業。

富邦科技(0052)ETF以台積電為主要持股，目前持股比率近6成，又有小台積電之稱，讓投資人可簡單投資，小資族也能參與台積電行情，若投資人看好台灣科技類股(或台積電)中長期發展，或有中長期存股需求，皆是參與未來中長期行情之絕佳工具。