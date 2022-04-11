瓦磘溝沿線整治工程歷經多時，已逐步實現藍圖，日前礫間處理廠已通水試運轉，瓦磘溝水質得以淨化；周邊也進行整體規畫，除河道、渠底加以治理，亦藉由草地及灌木綠化開放場域，並設置相關休閒遊憩設施，將土地活化利用，並設置休閒公共空間，讓瓦磘溝不再發臭之餘，當地居民也能享有多元、健康的生活場域。

瓦磘溝早期肩負運河功能，是中永和地區的母親之河，也是重要經濟命脈。因其發展歷史演變脈絡，造就瓦磘溝承載相當多在地文史記憶，瓦磘溝在變身為「清溪川」後，唯有透過當地居民及文史團體一起合作、努力，才能找回屬於在地的人文風貌。

新北市議員金瑞龍說，除瓦磘溝本身河道整治外，沿岸景觀及市民生活場域也需照顧到，因此他向新北市府爭取於瓦磘溝旁增設體健設施，業已完工，當地居民又多增加一處遊憩休閒空間。

水利局局長宋德仁強調，侯市長政策2年內瓦磘溝不發臭，已陸續設計施作瓦磘溝河道水質及景觀改善工程、新北市瓦磘溝清水引入工程等，將有效減少瓦磘溝異味產生，以提升雙和市民生活品質。

永和社大瓦磘溝願景社顧問張品指出，請市府整體規畫瓦磘溝環境營造，要有一個清晰的藍圖，瓦磘溝沿岸有許多具有在地及人文特色的地方，如潭墘橋生態區域，且樟樹是在地特色樹種，好好規劃營造社區綠帶、社區公園。

永和社大瓦磘溝願景社蔡志輝表示，建議校園可以推廣騎單車的風氣，讓學子更有機會接近瓦磘溝。

瓦磘溝願景促進聯盟林育德認為，瓦磘溝渠底改造工程顧慮到景觀及生態設施值得肯定，瓦磘溝是一個很好觀賞鳥類的地點，後續工程希望不要影響到鳥類棲息。

金瑞龍指出，他出席瓦磘溝環境營造公共溝通會議時，特別要求加速改善瓦磘溝惡臭問題，提高汙水下水道佈建率。他還說，礫間處理場非常重要，建置好後可以大幅改善瓦磘溝水質不佳的情況。