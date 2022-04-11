台中市立圖書館自4月起，串連各圖書分館推出「一館一展」閱讀特展，運用各館藏書特色，結合在地文化及產業風貌等元素。（台中市文化局提供／張妍溱台中傳真）

迎接「2022世界閱讀日」，台中市立圖書館自4月起，串連各圖書分館推出「一館一展」閱讀特展，運用各館藏書特色，結合在地文化及產業風貌等元素，包括，插花、文房四寶展、及認識咖啡、茶具等活動，延伸具風格的閱讀品味，讓民眾來一場「閱讀輕旅行」，感受圖書館的文化魅力。

台中市立圖書館長張曉玲表示，台中市蟬聯教育部110年度「整體閱讀力表現績優城市」，獲「每人借閱冊數表現績優城市」、「每人到館次數表現績優城市」及「民眾持證比例表現績優城市」的肯定。今年除了以倍增達1億元的購書經費充實館藏，並規劃特色主題活動。

「館館有特色！」張曉玲說，如圖書館總館以「情緒療癒」及「閱讀紓壓」為主軸，推出「春日戀習曲」，展出「心碎戀習」、「陪你煎熬」、「戀習改變」3類主題書籍及規劃「呢喃細語」，一起暖傷心」活動，讓民眾藉由書寫小卡片抒發心情。

「精武圖書館」與台中市警察局刑事鑑識中心合作，展出法律議題、犯罪心理學等相關主題書籍，邀市民一起學習抽絲剝繭的鑑識精神；中區分館與東海大學合作推出「菜市場最時尚：西服．中興」，以AR科技展現第二市場中興西服店的歷史樣貌，讓市民回到70年代手作西服最興盛的時代。

另石岡分館的「浪漫桐花季～客庄恁好行」展覽和外埔分館「享食好〝農〞易」展覽，結合桐花季及當地商家和觀光資源，邀大家享閱讀、賞桐花。各分館提供民眾更多元、豐富的閱讀服務，以輕鬆的方式體會閱讀的多元面向，瞭解地方文化特色。