眾人移除外來種成果豐碩。（雪管處提供／李京昇苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處，9日在汶水遊客中心，與摩斯漢堡公司合作，號召近百位人員，攜手移除小花蔓澤蘭、大口黑鱸等外來種動植物，希望藉此友善環境、護衛原生種生態。

雪管處說，中央研究院TaiBNET台灣物種名錄資料，台灣現有7867餘種植物，其中有2991種為外來種，且大都已為歸化種。為讓民眾認識目前入侵外來種的危害，並了解它們對生態的衝擊，特別讓大家親身體驗防治工作上的困難點。

雪管處表示，這次外來種植物主要移除的包含小花蔓澤蘭、銀合歡、大花咸豐草及美洲闊苞菊4種，共移除約120公斤，其成果豐碩，透過實地移除活動，除具教育意義也達到維護原生植物的效果。

另外，活動現場也請嘉義大學生物資源系師生示範做各種外來種水生生物移除方式，包括手拋網體驗、陷阱籠具施放、電器捕魚示範及擬餌垂釣法等各種移除方式，讓參加者實際操作外來種移除及水域生物調查的工作。

這次移除結果，共計移除雜交種吳郭魚43隻，掠食性極強的大口黑鱸8尾，俗稱琵琶鼠垃圾魚的豹紋翼甲鯰12尾，另有超過60公分的歸化種鯉魚1條及朱文錦1尾、巴西龜成龜1尾及上百條孔雀花鱂。