林管處為降低對環境影響，於眠月線設置生態廁所供遊客使用。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣阿里山眠月線近幾年來是許多民眾愛好前往的登山健行地點，但因意外頻傳，且途經台灣一葉蘭自然保留區，2020年9月嘉義林管處公告需申請才能進入，每日核准人數為500人，嘉義林管處11日表示，調查後認為需降載進入人數至350人，才能讓自然保留區永續經營。

嘉義林管處副處長李定忠表示，林管處在沿線做調查，包括從阿里山站到石猴車站間經過的車站、貓坑等，眠月線意外頻傳，希望能降低人與人在橋上交會，雖林鐵及文資處目前正在進行更換、加寬木板等措施，但整體考量安全、住宿、環境衛生，仍決定降載進入人數。

李定忠指出，因眠月線途經一葉蘭保留區，遊客進入不能影響一葉蘭維護管理，並非遊客進入採摘才會對保留區造成影響，若人多，發生離開鐵軌踩踏一旁土地的狀況，也會影響一葉蘭保留區的生態。

眠月線2020年至2021年已發生7件山域事故，林鐵及文資處今年初開始進行眠月線橋梁鐵軌間既有巡護人員通行的木板汰換工程，預計可以如期在4月30日前完工。

嘉義林管處指出，未來會持續透過定期的環境與遊憩監測，了解台灣一葉蘭保留區與眠月線的環境與遊憩品質，例如每年進行台灣一葉蘭球莖數、花數與生育地環境監測，定期林野巡視，作為現場經營管理狀況的依據，滾動式調整台灣一葉蘭保留區每日核准人數。

李定忠表示，5月1日起將開放台灣一葉蘭自然保留區申請進入，並自6月1日開始將一葉蘭自然保留區每日核准進入人數從500人調整為350人。