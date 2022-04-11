女星楊曉帆（小帆）不僅是台灣女團「伊梓帆」的成員，還是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」的舞蹈副總與T1聯盟桃園雲豹啦啦隊「電豹女」的舞蹈老師。近日她與同為「Rakuten Girls」樂天女孩的琳妲（林羿禎）拍YouTube影片，重提當年的走光事件及入行遇潛規則的過往。

楊曉帆最近以嘉賓身份錄製琳妲的YouTube節目之《友誼溫泉蛋》系列，兩人身穿性感泳裝在浴缸裡閒聊，琳妲用手機滑著楊曉帆的過往新聞時，發現對方曾遇過潛規則，楊曉帆承認的確有這件事情，當時18歲剛入行，被第一個公司的老闆詢問是否接受「一個月40萬」的包養費，琳妲馬上開玩笑說：「去餒！40萬你就不用那麼累了欸」被幕後工作人員虧「不要亂教」，不過楊曉帆很配合琳妲的玩笑話，自嘲：「我小時候不懂事就拒絕了」惹得現場的人都捧腹大笑，但楊曉帆補充老闆隔沒幾年就過世了，讓她有感而發地說：「他可能就只是想要找個人陪而已。」

琳妲繼續問楊曉帆有沒有聽過同行的人被潛規則，楊曉帆笑而不語，僅保守地回：「喔…略知一二，我身邊朋友有遇過。」不願透露更多的細節。

至於之前登上新聞版面的「走光片遭姐妹流出」事件，原來當時楊曉帆穿著紅色平口短版上衣熱舞，內在美不慎外露，影片還被PO網流傳，琳妲自首是她上傳的，但有先徵求楊曉帆的同意才公開，楊曉帆則笑說當時真的不知道走光，並非故意搏版面。