雲林縣麥寮鄉因台塑六輕設廠，人口數從早年3萬餘人持續攀升至目前的4萬8000餘人，但近2個月卻出現人口負成長情況，鄉長蔡長昆認為可能是年底選舉將屆，部分人為支持他鄉鎮參選人而遷出戶口，目前鄉內新建案至少有400戶，預計明年初可望突破5萬人。

雲林縣人口數最多曾達80餘萬，但因少子化影響，今年1月年已跌破67萬大關，為66萬9354人，3月持續下跌至66萬7667人，去年全縣20鄉鎮市僅麥寮鄉人口呈正成長，沒想到今年2、3月也出現負成長，分別是2月減少39人、3月減少3人。

麥寮鄉長蔡長昆表示，麥寮鄉因社會福利佳，吸引許多年輕人設籍，每個月都有上百人遷入，每年新生兒約有500名，但今年2、3月遷出人口突然增加為每月170餘人，與之前的5、60人相比，多了上百人，研判可能是年底即將選舉有關。

蔡長昆說，六輕設廠麥寮鄉提供大量就業機會，加上六輕電力回饋金每人每年7200元、學校營養午餐與交通車免費、新生兒補助3萬元等，人口持續成長，這2個月人口減少應是有特殊原因，雖然減少人數不多，但卻是1種警訊，須再進一步了解。

麥寮鄉房地產業者認為，六輕雖然沒有持續擴廠，但每年須定期維修養護，周邊的外包廠商員工人數至少有1萬人，不少員工長期在此工作，已將戶籍遷至麥寮，目前鄉內建案相當多，而且預售情況熱絡，人口應會持續成長才對。

房地產業者分析，據戶政單位資料顯示，以往麥寮鄉每月出生人口比死亡人口多10餘人，2月死亡人口突然比出生人口多10人，也是人口減少的原因之一。