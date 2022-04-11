不受大陸因疫情嚴峻封城影響，嘉威（3557）生活3月營收4.96億，較去年同期成長29.95%，累積第1季合併營收20.35億，較去年同期大幅成長38%，較上一季則成長21.5%，創下單季營收新高。

近期大陸疫情復燃，嘉威生活工廠位於廣東河源，並未受到之前東莞封城影響，目前生產出貨營運正常，惟受烏俄戰爭影響，原物料價格延續去年波動，另通膨推升工資成本上漲，對亞洲製造商的毛利形成壓力。

嘉威生活已進一步再與客戶洽商轉嫁與調整價格，另Fed今年仍將持續升息，強勢美元對收美元的出口商是利多，將對毛利率維持多有助益。

嘉威生活觀察，在航運維持緊張的氛圍中，大型通路客戶著重供應商的供貨穩定度，形成供應商集中化趨勢，緊抓機會，妥善因應客戶的訂單進度，得以讓營收規模更上一層樓，以美國一月整體零售銷售月增3.8%、年增12.96%，顯示消費者雖處通膨環境中，依然維持消費力，嘉威生活與主要客戶關係將更形緊密，且持續反映在營運面，由今年第一季的營運動能看來，法人看好今年營收、獲利有望優於去年。