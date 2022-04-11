防疫最困難之處？ 柯文哲：困擾大概是周玉蔻跟「塔綠斑」

今新增439例新冠肺炎本土案例，其中台北市新增100例再創新高。台北市長柯文哲今主持防疫記者會時，被媒體問到目前防疫最大困難是什麼，柯坦言對他來說，防疫最困難的不是病毒，「最困擾的是周玉蔻跟『塔綠斑』」，此話一出立刻讓鄉民笑到東倒西歪，直呼「阿北誠實中」，還警告「『塔綠斑』即將於5秒鐘內抵達戰場」。

柯文哲在今日記者會時多次強調，疫情已無法清零，確診案例會持續上升，須與病毒共存，且從篩檢站結果來看，已有零星社區感染，若以國外經驗分析，估約再2個月達到疫情高峰；而他個人認為防疫最困難的不是病毒，最難解的不是醫學問題，他苦笑說：「對我來講，困擾比較大的，大概就是周玉蔻及『塔綠斑』。」

此話一出立刻引起網友熱烈討論，有PTT鄉民留言笑稱「阿北誠實中」、「看到『塔綠斑』氣PuPu，就知道打對點了」，或發出警示「警告，『塔綠斑』將於5秒鐘內抵達戰場」，更有鄉民留言「中央製圖廠已經接到訂單」，諷刺網軍即將對柯發動大規模文宣攻擊。