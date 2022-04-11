桃園市龜山區楓樹國小10日有小六女童確診，衛生局擴大採檢253人增加1童染疫，豈料另有2童都因出現症狀自行就醫採檢確診，4人橫跨4、5、6年級，衛生局疫調發現4童都來自私立親親語文數學短期補習班（夏恩英語龜山楓樹校），已全面擴大匡列1200人採檢中。

桃園11日新增25例本土個案、24例境外移入個案，年齡介於不足10歲至50多歲，其中4例是居隔期間採檢確診、10例是與外縣市確診者接觸或有相關旅遊史衍生個案、8例是職場及校園接觸相關，共計22例，皆有明確感染源，另有3例感染源尚待釐清。

衛生局長王文彥說，楓樹國小繼10日發生小六女童（案27370）染疫後，市府另採檢253人，其中252人陰性，新增1位小四男童確診（案28162），但另有小六男童（案27967）和1位小五學童（尚未列案號，將於11日公布）自行就醫採檢確診，橫跨4、5、6年級的4學生，放學後都在私立親親語文數學短期補習班（夏恩英語龜山楓樹校）上課，市府已針對該補習班進一步疫調，並擴大匡列相關班級及密切接觸者，預計採檢1200人，目前仍在採檢中。

王文彥說，桃園另有3例感染來源待釐清，目前持續疫調中，分別為工作地不固定者（案27635）、新北市轉入的逃逸移工案1例（案27796），另有1幼兒（案27846）因發生症狀就醫採檢確診，其母親開設越南小吃店。至於龍華科技大學再增1例（案27963）。

桃園另外也新增2個職場有5例確診，某職場相關2例（案27633、案27634）；某柏油工程公司3例（案27959至27961），2職場皆因同辦公室員工及同住家人匡列採檢確診。

王文彥也提到，有4例是由桃園既有傳播鏈所衍生，分別為網購電商工作室新增3例（案27632、案27636、案27637）累積49例、嘉義某營區群聚新增1例（案27962）累積12例，4例皆為居隔期間採檢確診，無社區風險。

與外縣市確診者接觸或有相關旅遊史衍生個案則有7案10例，分別為蘆竹家庭聚餐相關1例（案27631）；台南白河親友旅行團相關3例（案27629、案27964、案27965）；與高雄個案接觸者相關2例（案27630、案27845）；與台中某直銷公司相關1例（案27848）；與新竹保母確診個案接觸者相關1例（案27847）；與宜蘭同事確診個案接觸相關1例（案27655）；與新北中古車業老闆確診個案接觸相關1例（案27968），都是匡列居隔採檢確診，有明顯感染來源，社區風險低。