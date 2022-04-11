英國首相強生(Boris Johnson)，授權英國國防部發送更多的武器，包括反坦克飛彈和其他裝備給烏克蘭，以幫助他們反擊俄羅斯的入侵。

防衛部落格(Defence-blog)報導，強生在訪問基輔之際，順勢宣布，將對烏克蘭展開新一波的軍事援助，包括800多枚NLAW反坦克飛彈、額外的標槍反裝甲系統(FGM-148 ,Javelin anti-tank)、滯空型彈械（Loitering Munition），和額外的「星光」( Starstreak)防空系統。

新聞稿稱：「這項一攬子計劃總價值超過1億英鎊(38億新台幣)，並且與烏克蘭軍方有過協商，以確保能夠滿足他們的軍事需求。

另外值得注意的是，這是建立在英國已經提供的 3.5億英鎊(133億新台幣)軍事援助，和4億英鎊(151億新台幣)的經濟人道主義支援基礎上的新一波支持烏克蘭行動。

此外，英國部隊將與波蘭、美國和國際合作夥伴一起在斯圖加(Stuttgart，位在德國西南部)建立了一個國際捐助協調中心，以管理與調動國際捐助物資。