烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天受邀在韓國國會圖書館大講堂發表視訊演說，請求韓方提供足以抵抗俄軍的軍事武器，並呼籲國際企業退出俄羅斯。

澤倫斯基應韓國國會外交統一委員會邀請，透過視訊發表約15分鐘演說，首先代表烏克蘭國民感謝韓方先前提供的支援，並且提到「若要在與俄羅斯的戰爭中存活、戰勝，我們需要更多的幫助」。

澤倫斯基指出，韓國擁有足以抵抗坦克、船艦及俄羅斯飛彈的軍事裝備，希望韓方能伸出援手，「讓我們能夠對抗俄羅斯」。他說，若烏克蘭能獲得這些武器，「不只能拯救國民的生命，也有機會拯救烏克蘭」，並強調「其他國家也能免於遭受俄羅斯的攻擊」。

他提到，韓國在1950年代經歷過韓戰，「雖然許多平民喪生，但韓國最終戰勝，當時國際社會也給予許多協助」，希望藉此讓韓國人更加感同身受。「現在不能期待俄羅斯自己停止行動，必須藉由國際社會總動員，促使俄羅斯改變」，呼籲國際社會協助烏克蘭，讓俄羅斯軍隊退出烏克蘭領土。

澤倫斯基說，雖然許多國家對俄羅斯祭出經濟制裁，但現在的制裁影響還不足以讓俄羅斯停止行動，「必須讓俄羅斯銀行再也無法與國際銀行重啟合作，他國企業也必須完全中斷與俄方合作」。

「俄羅斯正在向全世界散播死亡與貧困」，澤倫斯基說，只有國際企業退出俄羅斯，讓俄羅斯繳不出稅金、無法支持國家經濟，俄羅斯才會打算向全世界妥協，「若非如此，俄羅斯將挾化學武器及核武脅迫國際社會」。

「俄羅斯並不只想占領烏克蘭，在烏克蘭之後還會攻擊其他國家」，澤倫斯基說，所有國家都有權利擁有獨立，所有城市都有權利擁有和平的生活，所有人都有權利不受戰爭侵害而喪生，「我們正為這奮鬥，希望各位也能為了這些挺身而出，與我們一起對抗俄羅斯」。

澤倫斯基先前曾透過視訊在日本、比利時、挪威、瑞典等國國會及聯合國安理會發表演說，呼籲國際支持烏克蘭，譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行為。