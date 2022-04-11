大甲媽遶境9天8夜，行經彰化時發生統一促進黨總裁「白狼」張安樂搶轎風波！警方要求白狼到案說明否則將依法辦理，白狼召開記者會否認搶轎，並強調他擁有新港奉天宮發給的「大甲媽祖遶境進香證」，暗諷警方是看「顏色」辦案。

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤說，當時他與董事長顏清標都未在現場，但媽祖神轎都有董監事在「護轎」，鎮瀾宮從未將媽祖鑾轎交給誰，因媽祖是大家的，只要符合防疫規定，歡迎大家一起來抬轎迎媽祖；但絕不會將鑾轎交給誰，他也不知白狼是否擁有新港奉天宮「大甲媽祖遶境進香證」，不管是誰，「打架就不對」。

針對彰化搶轎風波，張安樂11日在嘉義新港鄉公所前舉行記者會指出，彰化民生地下道都是由該黨嬴政黨部榮譽主委吳金虎迎接大甲媽鑾轎，離開管制區後再交接給他；黨員雖身穿政黨背心但接轎人是他；他身穿唐裝一旁也有民進黨人穿著背心，這次是背心爭議而非搶轎，沒有甚麼紅色勢力希望檢警「色盲」，只看做甚麼事情，不問紅、藍、綠色。

針對警方指稱政治不能介入宗教盛事的指控？張安樂說，每次大甲媽祖遶境總統蔡英文等政治人物、民意代表都會來扶轎，地方角頭也會在民生地下道接轎；今年在管制區內，鎮瀾宮董事長顏清標已經將鑾轎交給吳金虎，吳金虎接到鑾轎再交給他，「何來搶轎」？他已打過3劑COVID-19疫苗，並取得新港奉天宮「大甲媽祖遶境進香證」。

搶轎鑾轎打人不對