基隆市長林右昌表示，愛心篩檢有助減少社區傳播。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府公布「全民防疫．愛心篩檢」成果，從快篩陽性到PCR採檢結果出爐，平均花費4.3小時。市長林右昌表示，不僅篩檢時間大幅縮短，更有助減少社區傳播，建議中央將快篩試劑列為國家防疫戰略物資，滿足民眾自我監測需求。

林右昌指出，愛心篩檢總計發出19萬7434份快篩試劑，市府收到44人快篩陽性通報，經PCR複檢38人確診、6人陰性，其中26人送集中檢疫所、12人多為年紀比較大或有心血管疾病者送醫收治。他提及，陽性率約萬分之二左右，但只能做為參考，因無法得知領取試劑的民眾是否皆有使用及回報。

林右昌說，從快篩陽性進線到PCR採檢平均每人花費1.5小時，從PCR採檢完成到檢驗報告出爐平均2.8小時，總計4.3個小時，大幅縮短一般篩檢時間，除可爭取時間進行疫調及匡列居隔，也能在最短時間減少社區傳播機會。

林右昌表示，目前已將執行的成果與分析製成報告，將送至中央流行疫情指揮中心，做為後續擬定相關政策的參考。另外，他也建議，未來快篩試劑應比照口罩，作為國家防疫戰略物資，以親民售價普及鋪貨於市場各通路，方便全國民眾就近購買，滿足大家自我監測健康的需求。

最後，林右昌提及，這波疫情感染源起初來自公共場域、娛樂密集場所，或工作及社交地點，但後續多衍伸為家庭群聚，市府花很大力氣進行相關預防工作。他認為，快篩幫助很大，能及早掌握疫情，並匡列、通知學校進行相關應變措施等。

基隆市政府公布，中央提供20萬份試劑，進行愛心篩檢計畫，共發出19萬7434劑，比例達98.7％，統計分成4類，包括一般民眾、重點區里11萬9069劑；不易掌握族群1萬6233劑；基層診所1萬3400劑；關鍵基礎設施人員4萬8732劑。