富邦金控2022年3月自結稅後淨利77.70億元，累計今年前3月稅前淨利574.44億元，前3月稅後淨利463.59億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.93元。富邦金控前3月累計稅後淨利為歷年前3月之次高紀錄！子公司台北富邦銀行、富邦產險前3月獲利皆創下前3月歷史獲利新高！富邦金控3月底淨值約8,610億元，普通股每股淨值64.85元。

截至3月31日，富邦金控已取得日盛金控58.73％股權，而富邦金於前3月認列日盛金投資收益4.43億元。

3月份國際投資市場持續震盪，台股當月指數終以上漲0.23％作收，富邦人壽因應風險環境持續實現獲利同時汰弱留強。債市投資方面，因應通膨升溫與美國貨幣政策緊縮，第一季以減碼並實現資本利得、提高帳上現金部位，以期未來利率走升期間增加投資，提升經常性收益。在美債利率走高趨勢下，美元相對其他貨幣持續轉強，三月單月美元兌台幣升值2.14％，單月/累月之匯兌損益與避險成本，大幅優於去年同期。因兌換利益大幅增加，亦致使外匯價格變動準備金亦較前月提升，3月底餘額已逾190億。

因應俄烏戰爭爆發，年初以來，即以減碼俄羅斯債券、並依戰事發展，2月啟動預期信用損失作為因應。至3月底，累計認列預期信用損失為新台幣22.6億元，認列金額係根據未來可能損失本金、以及一年利息收入估計而成。未來將依據ESG投資原則，不再新增俄羅斯部位，並利用機會減碼部位。